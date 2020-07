Virtus – Possibile accelerata decisiva per Josh Adams

Sembra essere ormai arrivata alla fase conclusiva il mercato della Virtus. I bianconeri hanno identificato in Josh Adams, la guardia che andrà a completare il roster di Sasha Djordjevic. Secondo il Corriere di Bologna, le trattative avrebbero subito un’accelerata decisiva nelle ultime ore e potrebbe con l’inizio di settimana prossima vedere l’arrivo dell’accordo decisivo.

Il giocatore prodotto di Wyoming sembra essere tra tutti i nomi vagliati dal reparto scout bianconero il profilo ideale per completare la squadra bolognese. Lo scorso anno Adams ha vestito la maglia dell’Unicaja Malaga, per lui in Eurocup medie di 11,5 punti, 2,2 rimbalzi e 2,5 assist, tirando con il 51% da due e 35% da tre.