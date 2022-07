Virtus – Polonara si avvicina

C'è la forte idea Achille Polonara in sostituzione di Kevin Hervey. Il lungo italiano ha ancora contratto con il Fenerbahce, ma la Virtus tratta sul buy out per farlo liberare dal club turco. La sensazione è che Bologna sia la meta preferita dal giocatore. In uscita invece trapelano voci su un possibile addio di Kyle Weems, uno dei più amati dalla curva. Nico Mannion invece sembra sul punto di proseguire in Virtus.