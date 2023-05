Virtus, piace Woldetensae?

Nuovo nome per la Virtus

Secondo la Prealpina, ripresa da redazione bologna basket, la società bianconera sarebbe sulle tracce di Tomas Woldetensae. Ex della Bsl San Lazzaro, Woldetensae è reduce da una stagione da 9.5 punti di media in campionato e il 38% da tre punti con la maglia di Varese. La Virtus lo segue con interesse ma nel frattempo è al lavoro sui rinnovi di Belinelli e Abass che giocano più o meno su ruoli simili. Woldetensae ha contratto con Varese anche l'anno prossimo ma sarebbe liberabile per l'Eurolega con un buyout da 50mila euro.