Partita capolavoro del playmaker serbo. In ritmo fin dalle prime battute, gioca tutto il match a ritmi pazzeschi. Inarrestabile in ogni fase di gioco, sia in attacco che in difesa. Chiude il match con un fenomenale 32 di valutazione a certificare l’incontro da vero campione che ha disputato.

15 punti, 7 rimbalzi, 9 assist, 1 stoppata, 3 palle rubate, 1 palla persa, 32 valutazione.