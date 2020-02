Fin dal suo ingresso in campo si vede che è in campo per dare spettacolo. I suoi passaggi fanno impazzire la difesa di Pesaro, a volte però esagera, delineando poca concentrazione. Rispetto agli avversari si vede chiaramente la sua qualità tecnica superiore.

15 punti, 2 rimbalzi, 8 assist, 1 stoppata, 6 palle perse.