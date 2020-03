Virtus, palestra sanificata, i giocatori possono allenarsi individualmente

Seguendo le indicazioni dei medici, la Virtus per ora non riprenderà gli allenamenti di gruppo. Le attività di gruppo resteranno sospese almeno fino al 3 aprile. I giocatori potranno allenarsi individualmente, seguendo un programma personalizzato dato a ognuno di loro. Hai giocatori è stato dato anche un regime alimentare da seguire e il consiglio di 2-3 ristoranti che effettuano consegne a domicilio.

Gli allenamenti potranno essere svolti a casa, o alla Palestra Porelli, come consentito dal DPCM del Governo per le società professionistiche, rispettando i divieti di assembramento. Secondo quanto scrive il Corriere di Bologna, la Virtus ha preso le massime precauzioni. La palestra è stata sanificata da un’azienda specializzata, e i giocatori entrano uno alla volta, al massimo in due se uno è sul parquet e l’altro in sala pesi, cambiandosi in due spogliatoi diversi. In questi giorni, quasi tutti i bianconeri si sono allenati, compreso Milos Teodosic nel giorno del suo 33′ compleanno.