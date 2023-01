Virtus-Olympiacos, le pagelle

Proprio come contro lo Zalgiris, quando è in campo la squadra ha un altro passo. Segna un paio di canestri al limite della realtà. Troppe però le palle perse dal serbo. Finisce la partita con qualche secondo di anticipo, quando all’ennesima chiamata errata (poi corretta con l’istant replay) della terna arbitrale, calcia il pallone in segno di frustrazione, risultato: secondo tecnico ed espulsione.