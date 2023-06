Virtus – Ojeleye verso Valencia

Incassata una wild card annuale in Eurolega, in attesa di poterla eventualmente espandere per una stagione in più dopo l'ingresso in società del gruppo Crif, la Virtus perderà però Semi Ojelelye per la prossima stagione. L'ala arrivata un anno fa per rinforzare il roster a disposizione di Sergio Scariolo andrà a Valencia dietro pagamento di un buy out da 300mila euro. Gli spagnoli hanno battuto la concorrenza dell'Olympiakos.