Virtus, offerta ad Alessandro Gentile

Secondo quanto riporta Sportando, la Virtus avrebbe appena formulato un’offerta ufficiale per Alessandro Gentile. I bianconeri offrono all’ala classe ’92 un contratto di un anno con opzione per altri due. Nel contratto sono inserite anche diverse clausole che il giocatore dovrà accettare per poter tornare alla Vu, dove ha già giocato nella stagione 2017-18. Le trattative proseguono ma potrebbero concludersi anche dopo il mondiale di Cina, dove Alessandro sarà impegnato con la maglia azzurra. L’anno scorso Gentile vestiva la maglia dell’Estudiantes di Madrid, dove ha collezionato 23 presenze, giocando a 14,9 punti e 4 rimbalzi di media in 25 minuti.