Virtus, Obradovic lascia il Fenerbahce: qualche chance per De Colo?

Zelimir Obradovic e il Fenerbahce hanno annunciato ufficialmente la loro separazione dopo sette anni. La crisi economica imporrà una cospicua riduzione del budget della squadra turca e oltre a Obradovic altri tesserati potrebbe lasciare la Turchia

Tra questi c’è il 33enne Nando De Colo, accostato alla Virtus qualche giorno fa. Uno dei requisiti per poter tentare l’assalto a uno dei migliori giocatori europei era proprio la separazione di Obradovic dal club e chissà che in V non si cominci a cullare un po’ di più il sogno. Ma gli ostacoli non sono terminati, De Colo guadagna 2.5 milioni di euro a stagione e poi dovrebbe accettare di scendere di un gradino in Eurocup visto che con ogni probabilità la Virtus non farà l’Eurolega. E’ la stessa situazione vissuta un anno fa con Teodosic, affare sulla carta impossibile ma che invece si è concretizzato.