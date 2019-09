Virtus, no quasi definitivo a Gentile, scelta l’idea giovane

Mentre Teodosic sta completando la riabilitazione, la Virtus deve completare forzatamente il roster entro lunedì. Sasha Djordjevic è arrivato ieri in città e oggi si confronterà con staff tecnico e medico per preparare la prima di campionato contro Roma. Ancora aperta la questione del mercato, La Vu dovrà tesserare come professionista un altro giocatore italiano. I tempi sono stretti e siccome la strada che porta ad Alessandro Gentile sembra essersi definitivamente chiusa, l’idea di promuovere giovane del vivaio sembra essere la più probabile. A riportarlo è il Resto del Carlino.