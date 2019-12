Virtus-Milano, Sykes non giocherà, infortunio per Nedovic

Si avvicina a grandi falcate domenica 29, giorno in cui alla Virtus Segafredo Arena arriverà l’Olimpia Milano di Ettore Messina. I biancorossi reduci dalla sconfitta maturata ieri sera a Mosca contro il CSKA per 78-75 arriveranno a Bologna con qualche problemino.

Secondo quanto scrive infatti il sito della formazione biancorossa, Nemanja Nedovic avrebbe riscontrato un problema fisico. Il serbo avrebbe riportato una contrattura al quadricipite della coscia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, il che lo escluderebbe dalla trasferta di Bologna.

Resterà fermo anche il neo acquisto Kiefer Sykes, ultimo acquisto della Armani Exchange. Il giocatore non ci sarà contro la Virtus e dovrebbe esordire solo il 9 gennaio in Eurolega. Tutto per colpa dei tempi tecnici necessari per svincolarsi dal suo contratto in Cina e ottenere il visto in Italia.