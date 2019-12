Virtus-Milano oggi anche sulla Rai

Il basket torna in chiaro sulla tv generalista. Alle 15.30 in diretta dalla Virtus Arena, Rai Due trasmetterà il match tra le Vu Nere e l’Olimpia Milano. Un grande ritorno per la tv pubblica.

Come riporta Milano Finanza, l’ultima volta che la Rai ha trasmesso una partita in chiaro è stato nel 2017 per gara 6 di finale tra Trento e Venezia, lo share fu del 5.16% con 803mila spettatori. Un altro precedente risale al 26 giugno 2015, gara 7 di finale tra Reggio Emilia e Sassari ottenne 1.3 milioni di spettatori con lo share del 6.45%