Continua a faticare. I canestri non ne vogliono sapere di entrare e anche i suoi lampi in cabina di regia latitano. Meglio in difesa, ma lì non sa fare la differenza come in attacco. Dalla sua parte c’è ancora una gara finale in cui fare la differenza, in cui essere ancora mago Milos. Vada come vada, che sia o meno l’ultima con la Vu Nera sul petto.