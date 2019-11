Virtus, miglior record tra le squadre che fanno le coppe

Che l’avvio di stagione della Virtus fosse straordinario non era in dubbio. La squadra di Djordjevic ha DNA vincente ed è stata costruita per ambire a traguardi importanti. Ma nessuno si sarebbe potuto auspicare una partenza tanto forte da parte dei bianconeri. Dopo la vittoria di ieri infatti, la squadra bolognese è diventata la formazione europea con il miglior record, tra quelle che giocano le coppe europee.

Ovviamente sono risultati assolutamente provvisori, ma questo non diminuisce comunque il livello della squadra assemblata dal patron Massimo Zanetti questa estate. Solo Hapoel Gerusalemme e Digione hanno subito una sola sconfitta finora, ma hanno giocato anche meno incontri rispetto ai bianconeri. Rispettivamente 9 gli israeliani e 11 i francesi.

Nel frattempo i bianconeri hanno oggi rilasciato una nota sul proprio sito ufficiale, in cui si commemorava la scomparsa di Romano Bertocchi. L’ex presidente bianconero è venuto a mancare la scorsa notte all’età di 90 anni. L’ex presidente (dal 2004 al 2011) e supertifoso bianconero verrà ricordato dalle squadre della Virtus, che osserveranno un minuto di silenzio prima delle rispettive partite del 9 e 10 novembre.