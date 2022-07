Virtus – Mattia Largo sarà il nuovo Responsabile Tecnico

Con un comunicato sulla pagina ufficiale, la Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. saluta e ringrazia Alessandro Abbio come Responsabile Tecnico del settore giovanile bianconero. L’incarico di nuovo Responsabile Tecnico verrà affidato a Mattia...

Largo ha iniziato il suo viaggio in Virtus 19 stagioni fa, cominciando come allenatore nel settore giovanile, per poi diventare assistente allenatore della prima squadra dal 2014 al 2021. Nell’ultima stagione era alla guida dell’Under 13 bianconera.