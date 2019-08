Virtus, Markovic vuole l’Eurocup

Attraverso un filmato prodotto dai propri canali social, Stefan Markovic, nuovo giocatore della Virtus, getta il guanto di sfida per l’EuroCup.

Queste le sue parole: “Sono molto felice di essere in un club ricco di storia come questo. Il mio obiettivo è vincere in Europa. Non ho mai vinto l’EuroCup e spero di farlo in bianconero. Sono felice di lavorare di nuovo con Sasha e Milos, e di puntare alla vetta in Italia ed Europa. Sulla carta il nostro roster è di ottimo livello, ma sarà il campo a decidere il nostro valore, sarà fondamentale trovare una buona alchimia tra squadra e staff. Solo uniti potremmo costruire una grande squadra e portare a casa qualcosa di importante.”