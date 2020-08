Virtus – Markovic negativo al secondo tampone, oggi dovrebbe essere a Folgaria

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Virtus annuncia che Stefan Markovic è risultato negativo al secondo tampone al Covid-19. Il giocatore è quindi libero di raggiungere i compagni in ritiro a Folgaria. Il serbo era risultato positivo al virus la scorsa settimana mentre ora è considerato e sano e quindi libero di riaggregarsi al gruppo. In giornata dovrebbe arrivare in Trentino.

Nel frattempo la Virtus continua i propri allenamenti e domani la squadra verrà presentata al Comune di Folgaria. Alla presentazione, ci sarà un ospite d’eccezione: il coach Dan Peterson. La cerimonia è prevista nella piazza del paese domani alle 21.