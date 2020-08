Virtus – Markovic il giocatore debolmente positivo della Virtus

Il giocatore trovato positivo all’interno dello staff della Virtus ha ora un’identità. Si tratta di Stefan Markovic, a comunicarlo è stata la stessa società bianconera.

Il giocatore è riuscito ad ottenere il primo tampone negativo dopo il suo rientro in Italia, ora attende il risultato del secondo tampone per potersi aggregare al gruppo in ritiro. Già positivo in giugno, Markovic aspetta ora l’ok per salire a Folgaria. Se il tampone dovesse risultare positivo, il giocatore sarà costretto a restare a Bologna un’altra settimana prima di sottoporsi ad un nuovo giro di tamponi ed eventualmente ottenere il via libera per andare in Trentino dai compagni di squadra.