Virtus – L’obiettivo è Jaleen Smith, Baldi Rossi in uscita

La Virtus ha mosso i primi passi in avanti per Jaleen Smith, guardia americana attualmente in forza a Ludwisburg. L’esterno sta giocando la fase finale della Bundesliga e avrebbe preso tempo rispetto al primo approccio della Vu Nera, SB Daily parla di un’offerta biennale dei bianconeri. Il giocatore vorrebbe aspettare eventuali offerte da tutta Europa per questo potrebbe attendere fino al finale del campionato tedesco prima di eventualmente decidere.

A tenere banco è anche la questione Filippo Baldi Rossi. Il capitano bianconero viene dato per partente con approcci da Treviso e Sassari. Per SB Daily anche Pesaro avrebbe sondato il terreno per il giocatore. FBR ha ancora un anno di contratto, in bianconero sembra però essere chiuso nelle rotazioni, con l’aggiunta di Tessitori e Alibegovic al roster. L’intenzione delle parti sembra comunque quella di portare il contratto alla scadenza naturale, quindi con una conferma per la prossima stagione