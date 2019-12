Virtus, le date dei match delle Top 16 di EuroCup

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’Eurocup ha diramato il calendario delle Top 16 della competizione. La Virtus passata nella seconda fase, come prima squadra del girone A è passata al gruppo E, dove affronterà Partizan Belgrado, Darussafaka (Turchia) e Trento. Per accedere alla fase ad eliminazione diretta, i bianconeri dovranno piazzarsi tra le prime due del girone e affronteranno la prima o la seconda del girone G, composto da UNICS Kazan, Galatasaray, As Monaco, Rytas Vilnius.

Di seguito le date dei match bianconeri:

8 gennaio: Partizan Belgrado-Virtus

15 gennaio: Virtus-Darussafaka

22 gennaio: Trento-Virtus

29 gennaio: Virtus-Trento

5 febbraio: Virtus-Partizan Belgrado

4 marzo: Darussafaka-Virtus