Virtus, la prima in fiera si sfiora quota 7500

Dopo la presentazione, oggi è finalmente il giorno del collaudo ufficiale della Virtus Arena in fiera. Alle 18 arriva Treviso per l’ottava sfida stagionale di Serie A. Sfida che porta con sé anche tutte le incognite dovute al nuovo terreno di gioco, su cui i bianconeri hanno potuto mettere piede solo per due allenamenti.

I bianconeri sono a caccia dell’ottavo sigillo in otto incontri in campionato. La risposta di pubblico sarà notevole, a ieri sera infatti si contavano quasi 7500 presenti, tra abbonamenti e biglietti venduti, dei 9000 posti disponibili. Per i bianconeri potrebbe restare a riposo Gamble a favore di Delia, con Djordjevic che predica umiltà e concentrazione per non fermare la striscia vincente in Serie A.

Prima dalla palladue i bianconeri osserveranno un minuto di silenzio in memoria dell’ex presidente e supertifoso bianconero Romano Bertocchi.