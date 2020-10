Nelle prime battute di gioco è in difficoltà: non riesce a creare per i compagni e non riesce a segnare. Si rende protagonista anche di due palle perse davvero pessime. Nella ripresa però le giocate di Teodosic accendono anche il suo genio che comincia a produrre assist a ripetizione.

6 punti, 3 rimbalzi, 7 assist, 3 palle rubate, 2 palle perse.