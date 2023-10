Virtus: intervento riuscito per Polonara. Da stabilire i tempi di recupero

Oggi Achille Polonara è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare scoperta durante un controllo antidoping che aveva restituito valori anomali. Polonara aveva giocato domenica sapendo delle sue condizioni che poi aveva comunicato alla squadra a fine partita contro Varese e oggi è stato operato come da programma per iniziare il percorso di guarigione e recupero. Non sono ancora chiari i tempi di recupero come comunicato poco fa da Virtus: