Virtus: interesse per Cournooh, ipotesi Della Valle?

Potrebbe essere arrivata ai titoli di coda l’esperienza di David Cournooh in Virtus. Il giocatore quest’anno in scadenza infatti potrebbe tornare a Brindisi. La formazione guidata da Frank Vitucci potrebbe infatti aver già formulato un’offerta per il giocatore, che tornerebbe in Puglia dopo averci già giocato dal 2014 al 2016. Da capire se la Vu deciderà di offrire al giocatore un’estensione di contratto, anche se gli spazi per lui sarebbero ridotti.

Chi invece potrebbe trovare spazio nel progetto Virtus è Amedeo Della Valle. Il giocatore è in uscita da Milano e inizialmente sembrava promesso sposo all’Alba Berlino. La proposta dei tedeschi non avrebbe però soddisfatto il giocatore, e la Vu si sarebbe inserita nella trattativa. La priorità in casa bianconera resta Awudu Abass, ma l’atteggiamento del giocatore sta cominciando a far valutare alternative alla squadra bolognese.