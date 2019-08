Virtus, insidia Galatasaray per Gentile

Non ci sono particolari novità nella trattativa tra la Virtus ed Alessandro Gentile. I bianconeri hanno delegato a coach Sasha Djordjevic la decisione finale sul giocatore. Probabile che l’allenatore serbo non scioglierà le proprie riserve prima della fine del Mondiale. Una situazione congeniale anche al giocatore campano, che potrebbe eventualmente trovare nuovi estimatori dopo l’avventura in maglia azzurra.

Si muovono invece le concorrenti dei bianconeri al giocatore. Il DS di Treviso, Andrea Gracis, ha smentito categoricamente l’interesse per l’italiano, dichiarando alla Tribuna di Treviso, come il mercato veneto sia quello americano. I turchi del Galatasaray invece sono in cerca di un giocatore per rinforzare i propri esterni e uno dei giocatori sondati dalla formazione di Istanbul è proprio Alessandro Gentile.