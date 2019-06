Virtus, inserimento per Drew Crawford

Il contratto che lega Drew Crawford a Cremona scadrà il 14 luglio e non si sa se verrà confermato o meno.

In questo senso la Virtus, secondo pianetabasket.com si sarebbe inserita per convincere l’ala nativa dell’Illinois a vestire il bianconero per la prossima stagione, la buonuscita di questa operazione di mercato, dipenderà molto anche da cosa eventualmente offrirà il mercato a fine mese, quando i migliori giocatori del vecchio continente si saranno accasati.

Crawford l’anno scorso ha chiuso la stagione a 17.8 punti, 2 assist e 4.4 rimbalzi, vincendo anche il titolo di MVP della Final Eight di Coppa Italia, un acquisto che confermerebbe al rialzo le ambizioni del club di patron Zanetti.