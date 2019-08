Virtus, inizia la riabilitazione di Teodosic all’Isokinetic

Rientrato a Bologna martedì sera, nella giornata di oggi, Milos Teodosic ha iniziato la riabilitazione presso l’Isokinetic. Il play serbo, infortunatosi durante l’amichevole tra Serbia e Lituania, è stato visto, già privo del tutore al piede sinistro. Il giocatore sosterrà a breve delle nuove visite mediche, presso il dottor Rocchi, a Reggio Emilia, per accertare i miglioramenti rispetto le diagnosi precedenti. L’obiettivo della società è di averlo in campo già per la prima di campionato, o magari qualche giorno prima, in vista dell’amichevole che i bolognesi affronteranno contro il Fenerbahce.