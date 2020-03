Virtus in Eurocup in campo neutro, Baraldi: “Ha vinto la diplomazia”

Niente sconfitta a tavolino, vittoria della diplomazia.

La Virtus potrà giocare la sfida decisiva per il passaggio del turno in Eurocup contro il Darussafaka, non lo farà in Turchia, vietata per chi arriva dall’Italia, ma in campo neutro. Berlino, Belgrado, Lubiana e Sarajevo sarebbero le opzioni, con i turchi che vorrebbero giocare nella capitale tedesca, che presenta una forte comunità turca. Le parole di Baraldi riportate da Bolognabasket: “E’ una bella vittoria della diplomazia – ha ammesso – Ringraziamo il dottor Petrucci e Paolo Ronci, che ha lavorato con grande determinazione e senso di responsabilità. Grazie anche al presidente Malagò e al ministro Spadafora”.