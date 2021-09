Virtus, in arrivo Alexander. Mannion migliora

Gli aggiornamenti sulla Virtus

Vittoria in amichevole ieri sera al Paladozza per la Virtus che ha battuto per 92-83 e buone notizie anche dal mercato.

Secondo quanto riportato dal Carlino, la Virtus non sarebbe lontana dall'annunciare il sesto straniero: si tratterebbe di Ty-Shon Alexander, play/guardia di 23 anni reduce da 15 partite in Nba con i Phoenix Suns. La V lo prenderebbe non come sostituto di Mannion ma con accordo biennale per puntarci anche in futuro. Capitolo Red Mamba. Ieri l'ex Golden State è apparso in condizioni migliori rispetto al Porelli e la Virtus lo ha affidato alle cure del professor Claudio Borghi, direttore del reparto di Medicina Interna Cardiovascolare dell’Ospedale Sant’Orsola.