Virtus – Il ritiro entra nel vivo, atteso Weems a Folgaria

Comincia ad entrare nel vivo il ritiro della Virtus a Folgaria. Questa settimana infatti i bianconeri, continueranno con i propri allenamenti, ma verranno anche presentati in paese, precisamente mercoledì 19. Inoltre la Vu affronterà anche il primo test amichevole, venerdì 21 contro Treviso.

Al momento Sasha Djordjevic ha a disposizione tutti gli effettivi ad eccezione di Weems e Markovic. Il primo ha terminato la quarantena fiduciaria dopo il rientro dagli Stati Uniti. Si attende ora il tampone di controllo prima del via libera per raggiungere i compagni in Trentino. Per il serbo invece si aspetta il secondo tampone negativo dopo aver contratto il virus.

Fonte: Bolognabasket.org