Virtus – Idea Yogi Ferrell

Nuovo nome per la V

La Virtus sonda il mercato per trovare un sostituto di Nico Mannion e nel frattempo, stasera, affronterà Pesaro al Paladozza per ricordare Walter Bussolari.

Per Repubblica, la dirigenza, di concerto con il coach Sergio Scariolo, avrebbe individuato un nuovo nome per il ruolo di play-guardia. Offerti Nkitilina e Mooney, che non convincono, i bianconeri si sarebbero diretti su Yogi Ferrell, liberato dai Clippers, che ha alle spalle oltre 250 partite in Nba. Ferrell ha avuto un alto impiego in Nba tra il 2017 e il 2020 tra Dallas e Sacramento. La sua miglior stagione è stata nel 2017 con 82 partite giocate a 27 minuti di media con il 37% da tre, 47% da 2 e 79% ai liberi con 10 punti di media a gara.