Virtus – Idea Ferrell? Intanto Lundberg finisce nel mirino del Gala

Mentre ancora non c'è certezza del futuro di Milos Teodosic, non ha firmato con la Stella Rossa e nonostante la scadenza contrattuale non ci sono stati saluti ufficiali tra il 44 e la Virtus, come invece accaduto con Weems, i bianconeri sondano il mercato delle guardie.

Secondo Redazione Bologna Basket ci sarebbe la pista Yogi Ferrell, reduce da una ottima stagione al Cedevita con 16.9 punti di media in Eurocup e 16.2 in campionato. La Virtus lo conosce bene avendolo affrontato proprio in Eurocup. Intanto il club si guarda attorno per Iffe Lundberg che ha un contratto oneroso e nessuno si dispiacerebbe di una uscita per reinvestire altrove. La guardia sarebbe finita nel mirino del Galatasaray, sostiene il collega Daniele Labanti, ma serve mettere d'accordo i due club e il giocatore sui parametri economici.