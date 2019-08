Virtus, Hunter: “Roster importante, darò più del massimo”

Come per altre trattative, quella che ha portato Vince Hunter in bianconero è stata piena di rilanci, interruzioni e recuperi. Uno dei fattori che ha convinto il lungo statunitense è stata la presenza di coach Djordjevic sulla panchina della Vu: “Djordjevic ha avuto una importanza rilevante nel farmi venire qui e prima di accettare questa proposta io e lui abbiamo parlato a lungo. Ci siamo incontrati a maggio in ascensore in Belgio ad Anversa nella Final Four e lui mi ha dato appuntamento a Bologna, dicendomi che mi aspettava. Non ci ho creduto tanto, ma ora sono qua.”

Il giocatore ha poi parlato del livello alto della rosa: “Il roster di questa questa squadra è composto da giocatori esperti e importanti, tanto che io sono il giocatore più giovane tra gli stranieri. Avere compagni che mi potranno aiutare a crescere per me è una vera fortuna, tenendo presente che Milos Teodisic e Frank Gaines saranno i veri collanti di questo gruppo.”