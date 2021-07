Virtus – Hunter positivo al metabolita cannabis: rischia 3 mesi

Hunter positivo alla cannabis, rischia tre mesi di squalifica

Brutte notizie per la Virtus Bologna . Vince Hunter è risultato positivo al Carboxy Thc, il metabolita della cannabis, durante un controllo di Nado Italia dopo gara 4 di finale contro l'Olimpia Milano.

La prima sezione del Tna, accogliendo l'istanza della procura antidoping, ha sospeso il giocatore in via cautelare. I rischi? Da uno a cinque mesi, ma i casi recenti parlano di uno stop di tre mesi. Hunter ha da poco rinnovato il contratto con la Virtus, ma ora Scariolo e la dirigenza si confronteranno con il giocatore per capire l'accaduto. Ovviamente si attenderanno i risultati delle controanalisi.