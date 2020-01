Virtus, gennaio il mese chiave per il mercato

Il mese di gennaio sarà fondamentale per la Virtus. A fine mese scade infatti il termine ultimo per inserire a roster volti nuovi per l’EuroCup. La Vu intende quindi potenziare la propria squadra prima del 28, giorno in cui scadrà il termine ultimo per i roster europei.

In cima alla lista dei desideri bianconeri resta Awudu Abass, considerato però incedibile al momento. Per l’azzurro se ne riparlerà a fine stagione, quando sarà free agent e libero di firmare con chiunque. Le alternative al momento non sono numerose, ma potrebbero aumentare con i tagli NBA che offriranno grandi opportunità.

Tra i giocatori sondati al momento dalla Virtus c’è l’ex Milano e Avellino, James Nunnally. Insieme all’americano, si parla anche di Scott Bamforth, ex Sassari, e di Marko Simonovic, ala serba dell‘Olimpija Lubiana. Una lista che probabilmente andrà ad aumentare molto presto, per un mese che dal punto di vista del mercato, si preannuncia caldissimo.