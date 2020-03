Virtus, Gamble rientro possibile solo dopo il 3 aprile

Come tutti, la Virtus cerca di capire se e quando potrà ripartire la stagione cestistica. I bianconeri intatno stanno valutando il rientro in Italia di Julian Gamble. La data più probabile è per il dopo 3 aprile, giorno in cui si avrà un quadro clinico migliore sulla situazione del paese per poi cercare eventualmente di lavorare ad una ripresa.

A parte il lungo ex Nanterre, gli altri stranieri della Vu Nera sono rimasti tutti in città e lavorano in modo alterno nella palestra Porelli o in casa. Chi invece è costretto a restare in casa sono i tifosi. La Virtus però ha lanciato l’iniziativa “Cara Virtus ti scrivo”, che spinge i tifosi a dedicare un pensiero ai bianconeri. La società sta pubblicando i primi testi arrivati, la speranza è di poter tornare tutti insieme a tifare.