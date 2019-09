Virtus, Gaines il bomber suona la carica: “Virtus da scudetto”

Il suo acquisto è passato un po’ sotto i radar a causa del colpo Teodosic, ma Frank Gaines è uno scorer vero, un giocatore che può in ogni momento della partita segnare punti pesanti. Il giocatore originario della Florida l’anno scorso ha segnato più di 20 punti di media a partita in Serie A, capocannoniere del campionato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il 29enne considera Bologna come la sua grande occasione, l’eterno sottovalutato, finalmente in un top club: “Sono stato sempre sottovalutato dagli scout, ma ho sempre avuto fiducia nei miei mezzi. La Virtus è la grande occasione della mia carriera. Bologna è una piazza magnifica. Mi piace tutto, dal cibo all’architettura”.

L’americano è convinto anche del potenziale da scudetto della Vu: “Possiamo vincere il titolo. La Segafredo è la squadra più forte. Poi c’è l’EuroCup, lotteremo sui due fronti fino alla fine. Conosco i miei compagni, con Teodosic e Markovic non ci sarà bisogno di segnarne 20 di media per vincere. Sono a disposizione di coach Djordjevic.”