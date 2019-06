Virtus: forte interesse per Abass

La situazione non è delle più semplici, ma la Virtus è pronta a dare battaglia per portare sotto le Due Torri Awudu Abass. Il giocatore di proprietà di Brescia ha una clausola che gli permetterebbe di lasciare la squadra, se arrivasse l’offerta di una squadra che disputa una coppa europea. Se come si suppone la ECA premierà la Vu Nera con la wild card per l’EuroCup, a discapito proprio della Leonessa, Abass potrebbe liberarsi e preparare le valigie direzione Bologna.

La concorrenza è però serrata, il 26enne ha addosso gli occhi di tanti club importanti, su tutti l’Olimpia di coach Messina, che ha ancora due slot di italiani da riempire, seguono interessate anche le due tedesche che parteciperanno alla prossima Eurolega: Bayern Monaco e Alba Berlino. Difficile ma non impossibile la strada che porta l’ala azzurra alla corte di Sasha Djordjevic.