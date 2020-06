Virtus-Eurolega, la situazione

Dopo la turbolenta conferenza stampa di ieri di Dimitris Giannakopoulos quante possibilità ci sono che la Virtus possa tornare in Eurolega il prossimo anno? Probabilmente poche.

Il Panathinaikos non ha annunciato ieri che si separerà da Eurolega, il suo patron ha semplicemente auspicato che i nuovi proprietari possano decidere di giocare la Champions League Fiba. Il club greco è in vendita a 25 milioni di euro, secondo Giannakopoulos ne varrebbe 100, ma di fatto toccherà ai possibili acquirenti decidere il da farsi sul futuro. Ad oggi la sensazione è che, nonostante le infuocate parole del proprietario, il Pana resterà in Eurolega, soprattutto se davvero è presente una penale da 10 milioni di euro in caso di uscita. Su questo fronte Giannakopoulos ha ridimensionato il problema, sostenendo che i crediti del suo club siano decisamente superiori, ma la sostanza rischia di non cambiare. La rottura tra l’attuale proprietario e Bertomeu è evidente, tuttavia i nuovi proprietari difficilmente usciranno a breve termine da Eurolega (nonostante la crescita della Champions è ancora nettamente la prima coppa per importanza). Per la Virtus, salvo clamorosi colpi di scena, si prospetta una nuova annata in Eurocup.