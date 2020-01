Virtus e il tabù Trento per il primo posto. Mercato: sfuma Nunnally, si punta Pondexter

Sarà una sfida fondamentale per gli abbinamenti delle Final Eight quella che domenica aspetta la Virtus a Trento. I bianconeri vorranno confermare il primato in campionato, ma dovranno passare su di una Trento agguerrita. Un campo storicamente ostico per la Vu, che nei 4 precedenti al PalaTrento ha sempre perso. Due gli ex in campo: Baldi Rossi e Alessandro Gentile, con l’ala ora in forze alla Dolomiti Energia, più volte vicino alla Segafredo in estate.

Nel frattempo gli uomini di mercato della Virtus restano vigili sul mercato. Tramontata definitivamente la pista Nunnally, con l’americano che ha firmato con il Fenerbahce. I bianconeri sono ora sulle tracce di Quincy Pondexter. Il classe ’88 è attualmente free agent, dopo un lungo trascorso in NBA, dove ha giocato 355 partite, vestendo le casacche di Memphis, New Orleans, Chicago e San Antonio.