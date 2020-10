Virtus e Fortitudo con il 15% di capienza

Virtus e Fortitudo giocheranno entrambe stasera ed entrambe in casa, ma se il totale di due arene, Virtus in Fiera e Fortitudo a Casalecchio, farebbe quasi 20 mila persone, ad entrare saranno poco meno di 3mila.

Sono le disposizioni ai tempi del coronavirus, fatte di limitazioni, ora anche a dispetto del 25% che si era visto fino a qualche giorno fa. Il Governo è attento alla seconda ondata mentre il presidente della regione Bonaccini considera, osservando le regole, sicuri anche i palazzetti ed è riuscito, per ora, a ottenere un 15% di capienza. Con questo limite si potrebbe andare avanti per un po’ ed è sicuramente un dato migliore rispetto ai 200 prospettati giorni fa, ma non sufficiente, forse, ad evitare che qualche club vada in crisi. Per quanto riguarda Fortitudo-Trento i botteghini saranno aperti fino alle 17 di oggi in libera vendita, mentre la Virtus ha dato il via libera a tutti i suoi abbonati.