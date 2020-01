Virtus, domenica a Roma per mantenere il primato

Dopo la disfatta di EuroCup contro il Partizan, torna il campionato per la Virtus. Ad attendere i bianconeri c’è la complicata trasferta di Roma. La formazione guidata da Piero Bucchi è reduce da tre sconfitte consecutive, che le hanno precluso la partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia. Due a due i precedenti del tecnico bolognese di Roma con il coach serbo bianconero. Contro la Vu invece Bucchi ha allenato per ben 38 volte, portando a casa la metà esatta delle vittorie.

Quella che andrà in scena domenica alle 16:30 è la sfida numero 43 in scena a Roma tra le due Virtus. Nei precedenti nella capitale 24 vittorie giallorosse, contro le 19 bianconere. In totale sui 95 incontri disputati tra le due squadre Bologna è avanti 62 a 33. Una vittoria permetterebbe alla truppa di Djordjevic di continuare la corsa solitaria al vertice, riscattando la pessima figura di mercoledì a Belgrado.