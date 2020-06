Virtus, domani l’annuncio di Abass?

Dopo l’addio ufficiale da parte di Awudu Abass a Brescia, sembra avvicinarsi sempre più l’approdo dell’esterno all’ombra delle Due Torri. Secondo quanto scrive il Resto del Carlino, l’annuncio potrebbe arrivare a breve, forse già domani. L’ormai ex brescia lo scorso anno ha viaggiato in campionato a 14,1 punti di media con 4,4 rimbalzi ad incontro.

L’arrivo dell’azzurro andrebbe di fatto a completare il mercato bianconero sul fronte degli italiani. Sul mercato degli stranieri si cerca una guardia compatibile con il gioco di Teodosic e Markovic. Il giocatore potrebbe però dipendere molto dall’evoluzione della situazione tra Panathinaikos ed Eurolega, con i biancoverdi che hanno inviato al board di Eca una richiesta formale per rinunciare alla licenza decennale di partecipazione ad EL. Una situazione che potrebbe far risalire le quote della Virtus per un ingresso in Eurolega già a partire da quest’anno