Virtus, domani il big match contro Venezia

Sarà una sfida difficilissima quella che dovrà affrontare la Virtus domani sera al Taliercio. I bianconeri affronteranno una squadra in forma, reduce da una difficile vittoria a Patrasso e in piena risalita in campionato. Un sfida con tante implicazioni al proprio interno. Entrambe le squadre sono infatti ancora in corsa in EuroCup ed anche attrezzate per arrivare in fondo. In più le due compagini si affronteranno anche in Coppa Italia durante le Final Eight a Pesaro.

Sono 83 le sfide andate in scena tra le due squadre, di cui 80 giocate in regular season. Il bilancio nei 40 match giocati a Venezia, la Reyer è uscita vincente per 28 volte, contro le 12 della Virtus. L’ultima vittoria bianconera in laguna è datata 12 Dicembre 1993, quando la Vu si impose per 71-102. Tra De Raffaele e Djordjevic l’unico scontro diretto è stato quello dell’andata, vinto dal serbo.