Virtus, domani al Paladozza il testacoda contro Pesaro

Sarà il più classico dei testacoda quello che andrà in scena sabato tra Virtus e Pesaro. I bianconeri, primi in classifica, con due sole sconfitte nel proprio record. Dalla altra parte la formazione marchigiana è uscita vittoriosa solo per una volta, tra l’altro proprio al Paladozza, contro però la Fortitudo. All’andata la Vu Nera travolse la Carpegna Prosciutto per 94-79, davanti al pubblico della Vitrifrigo Arena.

I precedenti tra le due squadre al Paladozza vede la Virtus vincente per 65 volte contro le sole 8 della VL. L’ultima vittoria di Pesaro a Bologna risale alla stagione 2007-08, quando i marchigiani vinsero per 72-81. Una sfida che nel passato ha visto anche i palcoscenici più importanti. Nella stagione 1993-94 infatti le due squadre si contesero la finale scudetto, mentre nel 2000-01 si giocarono la finale di Coppa Italia. In entrambi i casi fu la Virtus a sollevare il trofeo alla fine.