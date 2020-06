Virtus, Djordjevic: “Vogliamo continuare a crescere per tanti anni”

Punto della situazione in casa Virtus, prima della conferenza di oggi di Massimo Zanetti, da parte di coach Sale Djordjevic a Basketland. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sicuramente è stata una delusione non poter finire la stagione, ma la forza del virus mi ha scioccato – ha affermato il coach – Dopo tanti anni eravamo in cima alla classifica e c’è rammarico, però abbiamo stretto nuovamente un legame importante con Bologna. Ci siamo fermati per un motivo preciso e le migliaia di morti parlano chiaro”.