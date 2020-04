Virtus, Djordjevic: “Salute primo dei nostri pensieri. Virtus? Ci siamo guadagnati tutto”

Sono giorni di attesa anche nel basket. I campionati sono stati fermati definitivamente ad accezione della Serie A, dove la Virtus comanda momentaneamente la classifica della stagione regolare. Di questo e di altro ha parlato Sale Djordjevic, coach dei bianconeri, a ‘Tutti convocati’ su Radio24.

“Aspettiamo consapevoli della difficoltà del momento – ha affermato – In questo momento la salute viene al primo posto, lo sport viene al secondo se non al terzo. E’ chiaro che nessuno ha la sfera di cristallo per capire cosa succederà, ma ora i palazzetti e gli stadi sono spazi utili per accogliere persone in difficoltà”.