Virtus, Djordjevic: “Contavamo di andare lontano. I giocatori? Credo resteranno”

Si è chiusa la stagione italiana del basket ma non ancora quella europea, e la Virtus è in corsa per l’Eurocup. Se si dovesse portare a termine la coppa, la squadra dovrà farsi trovare pronta, anche se l’assalto allo Scudetto è solo rimandato. Parola di Sale Djordjevic:

“Contavamo di andare lontano – ha affermato a Radio Bologna Uno – Il mio obiettivo era giocare finale e provare a vincere titoli e sembrava un anno giusto, ma non si può saper come sarebbe andata. Di sicuro avevamo creato una grande chimica di squadra, c’era una impronta forte e la proprietà era lanciata verso obiettivi importanti”.