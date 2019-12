Virtus, Djordjevic: “Brindisi ottima squadra, servirà il nostro atteggiamento”

Dopo la prima sconfitta in campionato a Cremona, la Virtus si è riscatta con il successo in Eurocup con Patrasso mentre domani affronterà ancora in Pala Fiera Brindisi. Alla viglia ha parlato coach Djordjevic:

“Per noi è importante giocare in Fiera e prepararci per il periodo che verrà – ha affermato – Sarà molto importante il nostro atteggiamento domani, Brindisi ha inserito Sutton ed è una ottima squadra, recuperano molti palloni facendo poi transizione offensiva”.

In dubbio Gamble, forse ci sarà Delia: “Gamble ha preso una botta al polpaccio e ieri non si è allenato, meglio avere un giocatore al 100%. Delia? E’ un grande professionista, è venuto a rinforzarci in un periodo in cui andavamo bene e di solito è più facile entrare quando ci sono problemi. Vediamo quali scelte prendere e in quali posizioni risparmiare energie”.